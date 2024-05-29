Ослабление санкций ЕС против металла из РФ даст Путину полтора миллиарда на закупку оружия, - эксперт

"Отсутствие санкций по значительному сегменту российской экономики продолжает приносить РФ миллиардные прибыли. Эти средства напрямую способствуют финансированию беспилотников, ракет и основного вооружения, направленного на украинское гражданское население, защищающее их жилье и близких", - заявил Плуто.

Он отметил, что, несмотря на введение новых санкций ЕС после убийства Алексея Навального, российские стальные слябы и чугун продолжают неустанно поступать в Европу. 12-й пакет санкций, предусматривающий запрет на этот импорт, предусматривает двухлетний льготный период.

"Понятно, что последние санкции являются простой риторикой без реального эффекта. Это разрешение на неконтролируемый импорт российского сляба в течение следующих четырех лет позволит российским металлургам заработать более 6 миллиардов евро. Москва должна получить прибыль в размере 1,5 млрд евро. Такая сумма, что поступает непосредственно в кошелек Путина, могла бы месяцами финансировать закупки ракет, танков и передовых технологий беспилотников", - акцентировал эксперт.

Он подчеркнул, что ЕС должен активизироваться, чтобы ввести большие санкции против тех, кто напрямую финансирует войну против Украины. А также принять меры по аресту замороженных российских активов, чтобы помочь восстановить Украину после бесчисленных лет бесчеловечного разрушения.

Как известно, в 12-м пакете Евросоюз продлил действие квот на российские слябы еще на четыре года. Суммарный размер квоты на импорт этой продукции с октября 2024 по сентябрь 2028 установлен в размере 8,5 млн т с более детальным разбиением по периодам.

Предыдущие санкции на импорт слябов ввели в октябре 2022 года в рамках 8-го пакета санкций. Тогда было принято решение, что он может продолжаться до конца сентября 2024 года в пределах установленных квот, а с 1 октября 2024 года импорт должен прекратиться. Однако 12-й пакет санкций фактически ослабил ранее введенные ограничения.