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Ослабление принятых санкций - опасный сигнал, который ЕС дает России, - эксперт

Фото: ослабление принятых санкций - очень опасный сигнал, который ЕС дает России (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Введение санкций является мощным инструментом, действующим на экономическую ситуацию в РФ и ослабляющим ее. В то же время, любое отыграние санкций и их ослабление дает Кремлю очень опасные сигналы, что ситуация может для нее улучшиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного консультанта центра внешнеполитических исследований Национального института экономических исследований Ивана Уса.

"Санкции рассчитаны на то, чтобы давление только росло. И когда их переигрывают или играют обратно определенные вещи, это негативно. Более полугода назад были ослаблены санкции против Калининградской области россии, которая находится как анклав на территории Европейского Союза. Сейчас также с одного стороны, принимаются достаточно мощные вещи, а с другой - ослабляются уже существующие, что может дать сигнал РФ на будущее, что санкции, которые уже наложены, могут нивелировать. упразднены", - пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что мир должен изменить глобальный подход к участию определенных стран в мировой торговле. И если какая-то страна начинает угрожать мировой безопасности, то такую страну следует исключать из торговли - это даст, кроме экономического эффекта для нарушителя, возможность развиться другим странам.

"Свободная торговля должна быть, если страна, принимающая участие в этой торговле, не подрывает мироустройство, как это делает россия. В этом контексте необходимо проводить в странах коллективного Запада и странах, поддерживающих идеи мира, построенного на принципах доминирования права, импортозамещения товаров, которые уходят из стран, которые подобные вещи не делают. Если Россия подрывает мироустройство, то нужно искать заменители ее продукции, и в том числе Украине. Плюс это будет давать возможность зарабатывать Украине деньги, а тем самым экономить на поддержке со стороны наших партнеров, что будет и им экономить деньги тоже", - подчеркнул эксперт.

Напомним, в декабре ЕС ввел уже 12 пакет санкций против РФ. Он предусматривает запрет на импорт российского чугуна и возобновляемого железа, однако этот запрет заработает только через 2 года.

Предыдущие санкции на импорт слябов ввели в октябре прошлого года, в рамках 8-го пакета санкций: тогда было принято решение, что он может продолжаться до конца сентября 2024 года в пределах установленных квот, а с 1 октября 2024 года импорт должен прекратиться.

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