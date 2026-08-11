Ослабление ограничений подтолкнет украинцев к покупке валюты: эксперты оценили влияние на курс

Главное:

Лимит на покупку безналичной валюты населением увеличен до 200 тыс. грн в месяц.

Ослабление ограничений может спровоцировать дополнительный спрос на доллар и евро.

Влияние на валютный рынок, по оценке экспертов, будет ограничено, поскольку воспользоваться максимальным лимитом сможет далеко не каждый украинец.

Возможность проще покупать валюту может психологически подтолкнуть население к увеличению ее приобретения.

По мере снижения отложенного спроса объемы безналичной покупки валюты могут вернуться на прежние уровни.

Как либерализация может повлиять на спрос на валюту

Новые правила НБУ расширили возможности украинцев по операциям с иностранной валютой. Самым заметным изменением стало увеличение месячного лимита на покупку безналичной валюты с 50 тыс. до 200 тыс. грн. В рамках этой суммы граждане могут покупать безналичные банковские металлы и ценные бумаги иностранных эмитентов.

Кроме того, регулятор увеличил лимиты на снятие наличных и расчеты за границей, а также расширил возможности осуществления отдельных валютных переводов.

По мнению финансового аналитика инвестгруппы ICU Михаила Демкива, такие изменения могут сказаться на поведении населения. В первую очередь из-за того, что покупка валюты станет проще, а часть операций больше не потребует использования нескольких банковских карт или других обходных механизмов.

''В определенной степени ослабление валютных ограничений сделает проще покупку валюты или расчеты за границей, убрав из операции лишние шаги'', – отметил эксперт в комментарии РБК-Украина.

В то же время, он ожидает, что после запуска новых правил спрос на иностранную валюту может возрасти.

''Но стоит ожидать и роста спроса на валюту, особенно в первые недели или месяцы после 11 августа. Ведь сама возможность к покупке валюты даже психологически подтолкнет людей к этому”, – объяснил Демкив.

По его словам, речь идет прежде всего об отложенном спросе. После того, как часть населения воспользуется расширенными возможностями для покупки валюты, этот эффект постепенно должен ослабиться.

''Со временем, когда этот ''навес'' гривны снизится, объемы безналичной покупки валюты населения вернутся к прежним уровням. Очевидно, на это и рассчитывает Нацбанк, прогнозируя объем резервов на уровне почти 70 млрд долларов в конце 2026 года'', – считает аналитик.

Насколько сильным будет давление на гривну

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин оценивает потенциальное влияние новых правил более сдержанно. По его словам, максимальным лимитом в 200 тыс. грн. сможет воспользоваться ограниченный круг граждан.

''Пока выглядит так, что влияние будет достаточно ограничено. Немногие имеют лимит на операции и официально подтверждены 200 тыс. грн. Для большинства просто на уровне пользователей будет действовать ограничение 50 тыс. грн на уровне финансового мониторинга”, – отметил Шевчишин.

Напомним, отдельный блок послаблений касается юридических лиц. В частности, НБУ увеличил лимиты на снятие наличных , расчеты корпоративными картами за рубежом и расширил отдельные возможности для проведения валютных операций.