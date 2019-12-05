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Посла Казахстану викликали в МЗС через висловлювання Токаєва про Крим

Новини » Політика     05.12.2019 - 16:25
Посла Казахстану викликали в МЗС через висловлювання Токаєва про Крим
Фото: Самат Ордабаєв (mfa.kz)

Посол підтвердив повагу до територіальної цілісності України

Міністерство закордонних справ (МЗС) України викликало посла Республіки Казахстан в Україні Самата Ордабаєва після висловлювань президента Касим-Жомарт Токаєва про анексію Криму. Про це повідомлє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Зазначається, що під час зустрічі відбувся "ґрунтовний обмін думками" щодо актуального стану та перспектив двосторонніх відносин і взаємодії в міжнародних організаціях.

З української сторони була висловлена стурбованість у зв’язку з тим, як сприймається позиція Казахстану відносно спроби Росії незаконно анексувати український Крим.

"За результатами зустрічі, обидві сторони підтвердили свою тверду прихильність принципам взаємної поваги незалежності, державного суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів, зафіксованих в Договорі про дружбу і співробітництво між Україною і Республікою Казахстан від 20 січня 1994 р., який є основою наших двосторонніх відносин і співпраці", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що зовнішньополітичне відомство Казахстану обговорить з Міністерством закордонних справ України ситуацію щодо висловлювань казахстанського президента Касим-Жомарт Токаєва про анексію Криму.

Нагадаємо, 4 грудня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не вважає, що Крим було анексовано. Таку заяву Токаєв зробив на питання, чи була налякана влада Казахстану анексією Криму та війною в Україні.

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