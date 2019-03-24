Посла Франції звільнили через домагання

Фото: прапор Франції (pixabay.com)

Джедис був призначений послом в Вануату в листопаді 2018 року

Французька влада припинили повноваження посла республіки в острівній державі Вануату Роббі Джедіса. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт уряду.

У лютому Париж відкликав Джедіса через скарги, подані щодо нього у місті Нумеа. Як повідомляється, під час саміту, присвяченого економічним зв'язкам Нової Каледонії і Вануату, в якому брали участь бізнесмени і політики, глава фірми заявила, що посол чіплявся до неї і намагався отримати її контакти.

Джедіс був призначений послом в Вануату в листопаді 2018 року. Раніше він був послом Франції на Коморських островах.

Нагадаємо, раніше американка Саммер Зервос, яка звинувачувала президента США Дональда Трампа в сексуальних домаганнях, подала проти нього в суд позов про наклеп.

Жінка стверджує, що Трамп завдав шкоди її репутації, заперечуючи висунуті проти нього звинувачення в сексуальних домаганнях і називаючи її та інших жінок, які виступили з подібними звинуваченнями, тими, що говорять неправду. Зервос вимагала зобов'язати Трампа відкликати свої "брехливі і дискредитуючі" заяви і вибачитися.