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Посла Франции уволили из-за домогательств

Новости » Происшествия    24.03.2019 - 10:37
Посла Франции уволили из-за домогательств
Фото: флаг Франции (pixabay.com)

Джедис был назначен послом в Вануату в ноябре 2018 года

Французские власти прекратили полномочия посла республики в островном государстве Вануату Робби Джедиса. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт правительства.

В феврале Париж отозвал Джедиса из-за жалобы, поданной в отношении него в городе Нумеа. Как сообщается, во время саммита, посвященного экономическим связям Новой Каледонии и Вануату, в котором участвовали бизнесмены и политики, глава фирмы заявила, что посол приставал к ней и пытался получить ее контакты.
Джедис был назначен послом в Вануату в ноябре 2018 года. Ранее он был послом Франции на Коморских островах.

Напомним, ранее американка Саммер Зервос, обвинявшая президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах, подала против него в суд иск о клевете. 

Женщина утверждает, что Трамп нанес вред ее репутации, отрицая выдвинутые против него обвинения в сексуальных домогательствах и называя ее и других женщин, выступивших с подобными обвинениями, "лгуньями".  Зервос требовала обязать Трампа отозвать свои "лживые и дискредитирующие" заявления и извиниться.

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