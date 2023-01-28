Посевные площади под урожай-2023 снизились на 25%, - Минагрополитики

"Если мы говорим о посевной кампании, то пока не можем использовать примерно 25% площадей из-за ведения боевых действий или временной оккупации территорий", - сказал он.

По его словам, после деоккупации уйдет много времени на разминирование и очистку территорий. "То, что покидает оккупант, требует как минимум несколько месяцев, а то и до года для возвращения к производству", - сказал он.

Еще часть площадей не удалось засеять из-за неблагоприятных погодных условий. Весной нужно покрыть дефицит не посеянных озимых, добавил Высоцкий.

Чиновник заявил, что сейчас сложно прогнозировать валовые сборы сельскохозяйственных культур, которые будут значительно зависеть от погодно-климатических условий во время проведения комплексов полевых работ, а также финансового и материально-технического обеспечения конкретного сельскохозяйственного товаропроизводителя. В том числе - от наличия семян и удобрений. Уже сейчас можно спрогнозировать уменьшение их внесения до 50% научно-обоснованных норм из-за удорожания.

Высоцкий резюмировал, что ключевой проблемой для аграриев остается дорогая логистика. Также, по его словам, негативное влияние на агросектор оказывает энергетический кризис.