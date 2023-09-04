Усилит ПВО. Главное о ракетах Sea Sparrow, которые скоро получит Украина

Украина в ближайшее время получит партию американских управляемых ракет класса "земля-воздух". Они помогут усилить систему ПВО.
РБК-Украина собрала главные факты об этих ракетах.
Отмечается, что партию из восьми ракет Украина получит от Бельгии. Об этом сообщили в канцелярии министра обороны Бельгии Людин Дедондер.
Ранее Дедондер заявляла о желании усилить противовоздушную оборону Украины.
"Планируются новые поставки, в частности, в сфере противовоздушной обороны, поставки боеприпасов и обучение бойцов", - сказала глава Минобороны Бельгии.
Бельгия выкупила эти ракеты у Германии по 7000 евро за штуку. Ранее их использовали на фрегатах типа Бремен.
Это американская управляемая ракета класса "корабль-воздух" с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения.
Была разработана в начале 1960-х годов на базе ракеты класса "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow, принята на вооружение в 1976 году. Является корабельной зенитной ракетой малой дальности, используется и для обеспечения противоракетной защиты кораблей.
Основные характеристики:
В январе текущего года Соединенные Штаты Америки объявили о выделении очередного пакета военной помощи для Украины на почти 3 млрд долларов.
Среди прочего, Вашингтон решил передать зенитные ракеты Sea Sparrow.
Как тогда отмечало издание Politico, украинским военным удалось переоборудовать свои пусковые установки "Бук" для применения этих американских ракет.
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