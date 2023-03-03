ua ru
Пт, 03 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ужесточение санкций ЕС против российского металла ограничит возможности Кремля продолжать войну, - эксперт

Новина українською →
Пятница 03 марта 2023 19:06
Ужесточение санкций ЕС против российского металла ограничит возможности Кремля продолжать войну, - эксперт Фото: усиление санкций ЕС против российского металла ограничит возможности Кремля продолжать войну (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Ужесточение санкций против российского металла и железорудного сырья с одной стороны ограничит возможности страны-агрессора продолжать войну, а с другой - позволит украинским производителям увеличить поставки на европейский рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александра Каленкова.

"Мы уверены, что сейчас экономический блок украинского правительства должен настаивать на усилении европейских санкций в отношении российской металлопродукции. К сожалению, по некоторым направлениям – например, по заготовке и слябам - для россиян действуют квоты на уровне 2021 года и поэтому они себя практически не ограничивают на европейском рынке. А российские чугун и железорудное сырье вообще не попали под санкции", - заявил он.

Каленков также подчеркнул, что в прошлом году доля экспорта украинской металлопродукции на европейский рынок превысила 60%.

"Позитивное влияние имело отмена Европейским Союзом квот на украинский металл, а в дальнейшем мы ожидаем еще большее расширение нашего присутствия на рынке ЕС благодаря недавнему решению об отмене пошлины на украинский горячекатаный прокат, которое составляло 60,5 евро/тонна. И, конечно, очень важно будет дальнейшее продление режима либерализации торговли с Украиной", - отметил он.

Эксперт выразил надежду, что в ближайшей перспективе европейцы будут рассматривать украинских производителей не как конкурентов, а как неотъемлемую составляющую в цепочках создания готовой продукции.

Напомним, ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что за счет замещения российских поставщиков на европейском рынке Украина может нарастить экспорт продукции ГМК на $74 млн ежемесячно.

В свою очередь, министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что вся без исключения российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями, а украинским металлургам следует предоставить доступ к американскому и европейскому рынку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
От взлета до взрыва. Появилось видео удара дрона по самолету А-50 в Беларуси
От взлета до взрыва. Появилось видео удара дрона по самолету А-50 в Беларуси
DAILY
Алексей Данилов: Как только мы выйдем на границы, даже не представляю, где уже должен быть Путин
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Алексей Данилов: Как только мы выйдем на границы, даже не представляю, где уже должен быть Путин