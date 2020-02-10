Мито на імпортні нафтопродукти вдарить по економіці України, - експерти

Введення мита на імпорт дизельного палива та скраплений газ російського виробництва викличе зростання цін, послабить конкуренцію на ринку і не вирішить проблем українських нафтопереробних підприємств. Про це заявили експерти "Консалтингової групи А-95" за підсумками вивчення скарги українських виробників нафтопродуктів в особі ПАТ "Укртатнафта", ПАТ "Укрнафта"та АТ "Укргазвидобування" в міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі (МКМТ), передає РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

Так, у своїй скарзі виробники просять провести антисубсидіарне розслідування і ввести мита на російське дизельне паливо та скраплений газ у розмірі 8,46% з підвищенням протягом п'яти років до 25,4%.

У свою чергу, експерти "А-95" відзначають, що основним аргументом виробників є демпінг з боку російських експортерів, що не відповідає дійсності. Імпортні нафтопродукти, включаючи російські, продаються в Україну з преміями до світових котирувань. Так, на 2020 рік українські компанії уклали контракти на російське дизельне паливо з премією до європейських котирувань до $35/т, на скраплений газ - до $22/т. Це викликано тим, що Україна залишається імпортозалежною країною: в 2019 році імпорт дизпалива склав 88% в національному балансі, скрапленого газу - 78,5%.

"З урахуванням високої імпортозалежності в Україні вибудувана єдино правильна система постачання нафтопродуктами: ринок максимально відкрито, забезпечена підвищена конкуренція між зовнішніми і внутрішніми постачальниками і це гарантує оптимальну ціну. Запропоноване введення мит зруйнує цю конструкцію, призведе до зростання цін і підвищить ризики збоїв у забезпеченні паливом", - вважає директор "А-95" Сергій Куюн.

На думку експертів, найбільш критичні наслідки мит відчує ринок дизельного палива, на яке припадає 70% у кошику моторних палив. Експерти навіть прогнозують, що в разі запровадження запропонованої мита 8,46% імпорт з Росії повністю припиниться, що призведе до збільшення тиску на інші джерела поставок, в першу чергу на Білорусь, частка якої виросте з нинішніх 35% до 60% ринку.

При цьому можливості українських виробників обмежені дворазовим збільшенням переробки, що в кращому випадку дозволить збільшити ринковий вага з 12% до 25%.

Введення мит на російський зріджений газ аж до 25% від вартості не матиме для ринку ніяких наслідків, крім пропорційного зростання. Система поставок залишиться колишньою через відсутність альтернативи російському імпорту.

За оцінками "А-95", тільки на першому етапі введення мит зростання цін на дизпаливо складе мінімум 1,1 грн/л, скраплений газ - 0,55 грн/л, що в національному масштабі буде означати збільшення витрат споживачів на 11 млрд грн на рік.

"Вплив мита на зростання цін було продемонстровано в 2019 році, коли спецмито на трубопровідні поставки російського дизпалива викликала подорожчання контрактів на 2020 рік на імпортне і українське ДП на $10/т", - додають експерта.

Основний удар доведеться по агропромисловому комплексу, який буде змушений збільшити витрати на паливо слідом за різким зростанням цін на мінеральні добрива, що було викликане введенням в 2018 році загороджувальних мит на російські добрива.

"Для підвищення ефективності власникам підприємств - групі "Приват" і НАК "Нафтогаз України" - необхідно активніше інвестувати в збільшення глибини переробки. Паралельно уряду і нафтопереробникам потрібно знайти більш гнучкі методи підтримки галузі без додаткового навантаження на ослаблену українську економіку", - резюмували експерти "А-95".

Як писало РбК-Україна, ціни на нафту марки Brent виросли більш ніж на 3% до 55,65 за барель, у той час як на WTI - на 2,7% до 50,95 за барель після повідомлення про знайдений ефективний засіб лікування людей, заражених коронавірусом.