Мито на експорт брухту зберегло десятки тисяч робочих місць і мільярди гривень, - експерт

Експерт нагадав, що в останні роки в Україні діяло експортне мито на брухт, що сприяло ефективній роботі підприємств металургійного комплексу.

"Це дозволило зберегти десятки тисяч робочих місць, сотні мільйонів, навіть мільярдів гривень надходжень до бюджету, тому дуже важливо зберегти це і надалі", - сказав Каленков.

Він підкреслив: Україні вкрай важливо займатися переробкою сировини самостійно і експортувати вже готову продукцію.

Так, за його словами, держава отримує в десятки разів більше коштів до бюджету, якщо тонна металобрухту переробляється в сталь і експортується як готова металопродукція.

"Україна повинна проводити активну торгову політику. Вона полягає в тому, щоб як можна більше стимулювати імпорт - завезення сировини в Україну, для того, щоб сировина перероблялася в Україні. І стимулювати, щоб сировина не вивозилося, не експортувалося з України як металобрухт. А перероблялася в Україні, та постачалася вже готова продукція", - підсумував Каленков.

