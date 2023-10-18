Повреждены машины, а не здание. ЦАХАЛ показал еще одно видео из района больницы в секторе Газа

Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что данные Пентагона также свидетельствуют о том, что Times of Israel.

Он заявил, что опирается на данные, показанные ему Пентагоном, а также то, что увидел сам.

"Учитывая, что я видел, кажется, это сделала другая команда, а не вы", - сказал он во время выступления с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Что известно об ударе по больнице

Напомним, вечером 17 октября ХАМАС заявил, что Израиль ударил по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа. Боевики утверждали о якобы 500 погибших и сотнях раненых гражданских, находившихся в госпитале.

Израиль в свою очередь отверг обвинения и заверил, что не причастен к удару по гражданской больнице. ЦАХАЛ утверждает, что взрыв произошел из-за неудачного запуска ракеты "Исламского джихада".

Сегодня спикер ЦАХАЛа заявил, что прямого удара по больнице в Газе не было. По его словам, была "осечка" ракеты "Исламского джихада", которая упала не на больницу, а на автостоянку поблизости.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.