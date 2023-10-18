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Повреждены машины, а не здание. ЦАХАЛ показал еще одно видео из района больницы в секторе Газа

Иллюстративное фото: ЦАХАЛ показал еще одно видео из района больницы в Секторе Газа (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала видео, сделанное беспилотником утром 18 октября в районе больницы "Аль-Ахли" в Газе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NEWSru.co.il.

Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что данные Пентагона также свидетельствуют о том, что Times of Israel.

Он заявил, что опирается на данные, показанные ему Пентагоном, а также то, что увидел сам.

"Учитывая, что я видел, кажется, это сделала другая команда, а не вы", - сказал он во время выступления с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Что известно об ударе по больнице

Напомним, вечером 17 октября ХАМАС заявил, что Израиль ударил по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа. Боевики утверждали о якобы 500 погибших и сотнях раненых гражданских, находившихся в госпитале.

Израиль в свою очередь отверг обвинения и заверил, что не причастен к удару по гражданской больнице. ЦАХАЛ утверждает, что взрыв произошел из-за неудачного запуска ракеты "Исламского джихада".

Сегодня спикер ЦАХАЛа заявил, что прямого удара по больнице в Газе не было. По его словам, была "осечка" ракеты "Исламского джихада", которая упала не на больницу, а на автостоянку поблизости.

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ИзраильСектор Газа