Поврежденный почти год назад российский фрегат до сих пор не починили: спутниковые снимки

В сети появились новые спутниковые снимки российского фрегата "Адмирал Макаров". Его повредили при атаке на Севастополь 29 октября 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую службу "Радио Свобода".

Издание на спутниковом снимке Planet заметило российский корабль. Изображения были сделаны 15 сентября 2023 года.

На снимках заметно, что фрегат не может самостоятельно передвигаться, поскольку его буксируются два катера.

Атака на Севастополь в октябре 2022 года

Напомним, 29 октября 2022 года украинские военные впервые атаковали бухту Севастополя с помощью беспилотников и надводных дронов-камикадзе. В результате атаки были повреждены три российских корабля: фрегат "Адмирал Макаров", фрегат "Адмирал Григорьевич", а также морской тральщик "Иван Голубец".

Следует также отметить, что "Адмирал Макаров" стал флагманом Черноморского флота России после того, как наши защитники потопили "Москву".

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