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Повреждены дома, школа и детсад. В Киевской области уточнили последствия ночной атаки

Киевская область, Воскресенье 10 сентября 2023 11:34
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Повреждены дома, школа и детсад. В Киевской области уточнили последствия ночной атаки Фото: в Киевской области уточнили последствия ночной атаки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области ночью работала противовоздушная оборона, сбивая вражеские дроны. В результате атаки есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Руслана Кравченко в Telegram.

По его словам, в результате атаки в одном из районов поврежден инфраструктурный объект.

Также в одном из районов Киевской области взрывной волной повреждены 8 частных домов: выбиты окна, двери, иссеченные фасады и крыши. Также взрывная волна повредила помещение школы, детского сада и поселкового совета, в другой общине поврежден учебно-реабилитационный центр.

Из-за падения обломков дронов вспыхнула сухая трава. Последствия вражеской атаки устраняют.

Ночная атака

Этой ночью оккупанты снова атаковали Украину дронами-камидзе. Как сообщают Воздушные силы ВСУ, россияне выпустили 33 "Шахеда". ПВО работала в Киеве и области, было уничтожено 26 вражеских беспилотников.

В Киеве обломки дронов упали в нескольких районах. Власти столицы сообщали, что в результате атаки один человек пострадал.

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