RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Повреждена газовая труба и пострадавшая. В Киеве рассказали о последствиях непогоды

Фото: повреждена газовая труба и пострадавшая. В Киеве рассказали о последствиях непогоды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В результате ночной непогоды в Киеве произошло подтопление в некоторых районах. Также есть пострадавшая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

Из-за непогоды в Киеве пострадали Святошинский, Оболонский и Дарницкий районы. В частности были подтопления на: 

  • ул. Стеценко, Святошинский район - ликвидируется; 
  • проспекте Курбаса, Святошинский район - ликвидировано;  
  • ул. Героев Космоса, Святошинский район - ликвидировано; 
  • бульваре Академика Вернадского, Святошинский район - ликвидировано; 
  • ул. Казанская, Оболонский район - ликвидируется;  
  • ул. Ташкентская, Дарницкий район - ликвидируется; (ликвидируется);
  • ул. Переяславская, Дарницкий район - ликвидируется (ликвидируется).

"Кроме того, в Святошинском районе, в результате падения дерева, была повреждена внешняя газовая труба в 9-ти этажном жилом доме", - пишет пресс-служба. 

Также известно об одной пострадавшей, которая получила черепно-мозговую травму.

Сейчас в городе задействованы все необходимые оперативные службы, ликвидация последствий продолжается. 

Погода испортится снова 

В КГВА предупредили о том, что сегодня, 5 ноября, в Киеве ожидается снова непогода - умеренный, местами значительный дождь и порывы ветра 17-22 м/с.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПогода в Украине