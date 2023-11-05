Повреждена газовая труба и пострадавшая. В Киеве рассказали о последствиях непогоды

В результате ночной непогоды в Киеве произошло подтопление в некоторых районах. Также есть пострадавшая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.
Из-за непогоды в Киеве пострадали Святошинский, Оболонский и Дарницкий районы. В частности были подтопления на:
"Кроме того, в Святошинском районе, в результате падения дерева, была повреждена внешняя газовая труба в 9-ти этажном жилом доме", - пишет пресс-служба.
Также известно об одной пострадавшей, которая получила черепно-мозговую травму.
Сейчас в городе задействованы все необходимые оперативные службы, ликвидация последствий продолжается.
Погода испортится снова
В КГВА предупредили о том, что сегодня, 5 ноября, в Киеве ожидается снова непогода - умеренный, местами значительный дождь и порывы ветра 17-22 м/с.
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