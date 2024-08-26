Повредить ракетами невозможно. Чем важна Киевская ГЭС для энергетики Украины

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Как сообщила Киевская областная военная администрация, сегодня повреждены два объекта энергетики. Без уточнения, есть ли в их числе гидроэлектростанция в Вышгороде.

Реагируя на публикации в СМИ, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что относительно дамбы Киевской ГЭС угроз нет.

"Разрушить ее ракетами невозможно. Сравнивать с Херсонской областью (подрыв дамбы Каховского водохранилища россиянами в июне 2023 года, - ред.) не стоит - там был подрыв изнутри. Россияне информационно используют эту тему для нагнетания паники, не более", - написал он в Telegram.

Что известно о Киевской ГЭС

Киевская ГЭС - первая (верхняя) ступенька Днепровского каскада гидроэлектростанций. Расположена на Днепре и находится в нескольких километрах от Киева.

Станция была построена в рекордно короткие сроки с 1960 по 1968 годы. Основной особенностью является применение горизонтальных капсульных гидроагрегатов, что позволило спроектировать здание совмещенного водосливного типа. Ширина здания ГЭС составляет - 51 м, а длина - 285 м.

Водосливная часть совмещена со зданием ГЭС, которая конструктивно поделена на пять блоков по 4 горизонтально-капсульные агрегата в каждом. На сентябрь 2021 года установленная мощность Киевской ГЭС составляла 440 МВт. Что особенно важно в условиях нынешнего дефицита генерации, когда каждый мегаватт буквально на счету.

В ходе строительства внедрялись новейшие конструктивные решения. В том числе снижение стоимости и сокращение сроков было достигнуто благодаря использованию сборного железобетона. На Киевской ГЭС также были впервые внедрены новые технологии высокочастотного монтажа крупных бетонных конструкций.

В общей сложности на ГЭС установлено 20 горизонтально-капсульных агрегатов с поворотно-лопастными гидротурбинами типа ВЛ 15/3251-ГК-600М и горизонтальными синхронными генераторами типа СГК-538/160-70М УХЛ4.

Над перекрытием проточной части в сверхгрегатных помещениях расположены: главные выводы генераторов, маслонапорные установки с регуляторами скорости агрегатов, насосы и т.д. Верхнее перекрытие этих помещений в комплексе с сверхгрегатной металлической крышкой образует порог водослива.

С конца 1990-х и в течение 2000-х проведена реконструкция всех гидроагрегатов. Как говорится на сайте "Укргидроэнерго", 16 агрегатов подключены к системе автоматического регулирования мощности и частоты в энергосистеме, которая осуществляется с диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго" без вмешательства оперативного персонала.

Почему часто говорят о прорыве дамбы и есть ли угроза

Об угрозах для Киевской ГЭС, как правило, говорят в контексте возможных ударов по дамбе. В июле украинские медиа со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ писали, что армейское командование рассматривает угрозу как реальную. Но считает, что россияне не смогут ее уничтожить полностью, хотя могут попытаться повредить критические элементы конструкции.

Это неудивительно, особенно после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС, который привел к масштабной и техногенной катастрофе летом прошлого года. Хотя дамбу самой Киевской гидростанции противник впервые атаковал еще 26 февраля 2022 года. С тех пор в официальных сообщениях Воздушных сил и постах мониторинговых каналов периодически появляются сообщения о ракетах, летящих на Вышгород.

В июле представительница МИД России Мария Захарова обвинила Украину в якобы подготовке провокации, в том числе и с уничтожением дамбы Киевской ГЭС. Украинская сторона назвала обвинения абсурдными. Как отметили в украинском министерстве, "российский режим сам отлично справляется со своими военными преступлениями", и если Москва воплотит любые намерения по поводу дамбы, то ответственность будет нести исключительно Россия.

Настоящей целью таких заявлений РФ является попытка запугать украинское общество и ввести в заблуждение международное сообщество и медиа. Россия уже много раз демонстрировала такую стратегию: винить других в том, что совершает или планирует поступить сама.

"Очередные российские фантазии на тему днепровских дамб - это повод для международного сообщества еще внимательнее следить за действиями России", - добавили в МИД.

С учетом стратегического значения ГЭС ее охраняют ведомственная военизированная охрана во взаимодействии со специализированными подразделениями других ведомств.

Можно ли разрушить плотину ракетным ударом

Даже если Российская Федерация попытается ударить по дамбе Киевской ГЭС, разрушить ее как Каховскую не получится.

Как заявляли в пресс-службе "Укргидроэнерго" осенью 2022 года, сама станция и плотина спроектированы и построены во время так называемой холодной войны со значительным запасом прочности и устойчивости. Поэтому повредить их ракетным ударом не так просто.

"В случае повреждения металлических затворов плотины, может происходить постепенная неконтролируемая утечка воды из Киевского водохранилища, в результате чего произойдет кратковременное подтопление некоторых территорий в нижнем бьефе гидроузла. Зоны подтопления будут незначительными и известны службам ГСЧС и местным органам власти, поэтому местные жители будут уведомлены заранее", - говорились в сообщении.

Летом генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота подтвердил, что крупнейшие украинские ГЭС почти невозможно разрушить извне. Для этого врагу пришлось бы залететь на территорию Украины на самолетах и сбросить несколько авиационных бомб.

"Киевская и Каневская ГЭС расположены в центре Украины, далеко от линии фронта, поэтому авиация врага вряд ли сможет приблизиться. Это крайне маловероятный сценарий. Каховскую ГЭС они смогли взорвать изнутри, потому что она была ими оккупирована", - отметил он.

При этом даже разрушение дамбы Киевской ГЭС, по его словам, не приведет к катастрофическим последствиям. Так как в худшем случае это грозит "подтоплением подвалов в некоторых районах Киева".

"В случае значительного повреждения от ракет может произойти срабатывание водохранилища - люди в приближенных населенных пунктах останутся без воды. Но катастрофических последствий, как в Херсонской области, не будет. Несколько ракетных ударов в одно место могут пробить отверстие в дамбе, откуда будет выходить вода. На Каховской ГЭС была практически разрушена вся станция и 12 водосливных затворов. Это была очень большая утечка. Такого ракетными ударами достичь невозможно", - объяснил он.

Что будет с Киевом при прорыве дамбы: три сценария

Тем временем последствия прорыва дамбы Киевской ГЭС еще в апреле 2022 года прогнозировали ученые Института проблем математических машин и систем Национальной академии наук Украины. Подробные расчеты есть в открытом доступе на сайте НАН.

По их мнению, разрушение дамбы опасно внезапным выбросом большого количества воды, быстрым распространением волны по пойме Днепра, затоплением берегов Киева. Для оперативного реагирования наработано три сценария возможных последствий:

маловероятный - если размер промоины составит 400 метров с полным разрушением сооружений ГЭС

более реалистичный - полное разрушение плотины с промоиной размером 280 метров

тоже реалистичный - частичное разрушение плотины с промоиной размером 100 метров

Фото: предполагаемые последствия прорыва дамбы при втором и третьем сценарии (nas.gov.ua)

Согласно расчетам, самые большие площади затоплений будут наблюдаться на территориях с пониженным рельефом. На севере - от дамбы до границ Киева, в микрорайонах Оболонь и Троещина с повышением уровня воды на 3 метра и более. На юге - от Южного моста до защитных дамб в поселке Козин и селе Процив.

В столице могут быть затоплены небольшие участки территории вдоль Оболонских озер; острова (Труханов, Долобецкий, Венецианский), а также дачные и коттеджные городки, расположенные на левом берегу (Русановские сады, Нижние сады, Деснянское). Кроме того, затопление грозит участку от Днепра до Столичного шоссе в Голосеевском районе, на Оскокорках, частично на Позняках и в Бортничах ближе к озерам Витовец и Заплавное.

Ученые подчеркивают, что даже при полном разрушении плотины будет время для эвакуации жителей Киева или поднятия их на высоту выше первого этажа в многоэтажках. Поэтому об апокалиптическом сценарии "цунами" для целых районов столицы речь не идет.

При подготовке материала использовались: сообщение руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, информация с сайта "Укргидроэнерго", интервью гендиректора компании Игоря Сироты для Forbes, расчеты Национальной академии наук Украины.