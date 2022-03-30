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Посівній кампанії у Рівненській області нічого не загрожує, - обладміністрація

Фото: посівній кампанії у Рівненській області нічого не загрожує (УНІАН)
Автор: Артем Горовенко

Попри ракетні обстріли російських окупантів по нафтобазі, посівна кампанія в Рівненській області відбувається за графіком. Аграрії будуть забезпечені паливом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля у Telegram.

За словами Коваля, керівництво області відпрацьовує альтернативні шляхи подачі палива в регіон.

"Сьогодні вкотре зустрівся з керівниками АЗС Рівненщини. Обговорили забезпечення аграріїв і бізнесу пальним. Відпрацювали механізм логістики і зберігання палива", - зазначив він.

Голова Рівненщини також зауважив, що сільгоспвиробники зробили запаси дистанційно від своїх підприємств, а паливо-мастильні матеріали наразі в області розосереджені.

"У Рівненщини амбітний план – посіяти 420 тисяч гектарів під ярові культури. І ми не підведемо", - підкреслив Коваль.

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Рівненська область