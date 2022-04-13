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Посівна кампанія розпочалася у всіх областях країни, крім Луганської, - Шмигаль

Денис Шмигаль (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що посівна кампанія стартувала в більшості регіонів України. Через військові дії весняні польові роботи довелося відкласти аграріям в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

“У всіх областях, крім Луганської, розпочали посівну кампанію. Допомагаємо аграріям. Надали їм пільгове фінансування вже на 3,5 млрд грн. На сьогоднішньому засіданні Уряду прийняли рішення про максимальне спрощення реєстрації сільгосптехніки. Робимо це для того, щоб посівна і роботи в полі ніде не зупинялися", - зазначив прем'єр-міністр.

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Економіка України