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Чиновника Минобороны задержали на получении взятки за снятие с военного учета

Фото: чиновника Минобороны задержали на получении взятки за снятие с военного учета (dbr.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали заместителя начальника одного из управлений Министерства обороны Украины во время получения взятки в 9 тысяч долларов за снятие военнообязанного с военного учета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Замначальника сообщили о подозрении в незаконном оформлении документов о снятии военнообязанного с военного учета для беспрепятственного выезда за границу.

Так, полковник Минобороны за свои "услуги" брал 9 тысяч долларов. За эти деньги чиновник готовил заключение военно-больничной комиссии о непригодности к военной службе.

Фигурант был задержан во время передачи документов и получения денег от одного из военнообязанных.

В ходе досудебного расследования также проведено ряд обысков. По месту жительства фигуранта изъяты документы и военные билеты третьих лиц, выписки из медицинских карт, листы с печатями воинских частей, оружие без разрешительных документов и деньги в иностранной валюте.

Мужчину подозревают в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 9 лет.

РБК-Украина сообщало, что в Житомирской области офицер избил солдата в учебном центре. В ВСУ начали служебное расследование.

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ГБР