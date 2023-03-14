Чиновника Минобороны задержали на получении взятки за снятие с военного учета

Замначальника сообщили о подозрении в незаконном оформлении документов о снятии военнообязанного с военного учета для беспрепятственного выезда за границу.

Так, полковник Минобороны за свои "услуги" брал 9 тысяч долларов. За эти деньги чиновник готовил заключение военно-больничной комиссии о непригодности к военной службе.

Фигурант был задержан во время передачи документов и получения денег от одного из военнообязанных.

В ходе досудебного расследования также проведено ряд обысков. По месту жительства фигуранта изъяты документы и военные билеты третьих лиц, выписки из медицинских карт, листы с печатями воинских частей, оружие без разрешительных документов и деньги в иностранной валюте.

Мужчину подозревают в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 9 лет.

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