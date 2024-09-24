Чиновников Полтавского ГОКа будут судить из-за хищения сотен миллионов гривен

В суд направлено обвинительное заключение в отношении семерых должностных и служебных лиц ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" (Полтавский ГОК). Их обвиняют в хищении более 370 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Что произошло

В течение 2019-2021 годов руководство комбината противоправно распоряжалось полезными ископаемыми общегосударственного значения. Без специального разрешения на пользование недрами оно незаконно реализовало тонны минерального сырья на почти 80 млн гривен.

"Они реализовывали их подконтрольным субъектам хозяйственной деятельности по заниженным ценам без предусмотренного на это соответствующего специального разрешения на пользование недрами. Таким образом обвиняемые продали «своим обществам» на почти 80 млн грн минерального сырья по цене 30-50 грн за тонну", - рассказывает Офис генерального прокурора.

После этого предприятия, которые были вовлечены в схему, перепродали сырье, но в 10 раз дороже. Сумма сделки составила более 380 млн грн.

Что грозит

Фигуранты дела обвиняются по ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. ч. ч. 3,5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины. Им грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Дело Полтавского ГОКа

Компания "Полтавский горно-обогатительный комбинат" является частью группы Ferrexpo plc, которую контролирует миллиардер Константин Жеваго. Предприятие занимает ведущие позиции среди мировых производителей высококачественных окатышей и является значительным плательщиком рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых.

В феврале прошлого года топ-менеджерам комбината были выдвинуты подозрения относительно уклонения от уплаты налогов. В связи с этим суд наложил арест на активы владельца банка "Финансы и Кредит" Жеваго.