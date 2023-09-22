Чиновник воинской части назначил полумиллионную доплату дочери коллеги и получил подозрение

По данным бюро, установлено, что занимая должность временно исполняющего обязанности командира воинской части, фигурант подписывал документы для выдачи денежного обеспечения военнослужащей, которая 11 месяцев не приходила на службу и не выполняла свои должностные обязанности.

Таким образом, ей было начислено более 500 тысяч гривен. Сама военнослужащая является дочерью другого заместителя командира части.

Чиновник подозревается в небрежном отношении к службе, повлекшее существенный вред, совершенное в условиях военного положения.

В случае доказательства вины подозреваемого, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Что будет с военнослужащей

В ДБР сообщили, что в настоящее время также решается вопрос по поводу уведомления о подозрении военнослужащей, которая уклонилась от службы и продолжала получать выплаты.

Коррупция в Украине

Напомним, вчера следователи Государственного бюро расследований объявили о подозрении предпринимателю из Львовской области. Он присвоил средства оборонного завода.

Напомним, недавно правоохранители также разоблачили масштабную схему уклонения от призыва в армию. В рамках дела было проведено около сотни обысков в военкоматах 11 областей Украины.

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