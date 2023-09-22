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Чиновник воинской части назначил полумиллионную доплату дочери коллеги и получил подозрение

Фото: ДБР сообщило о подозрении должностному лицу воинской части Ровенской области (/dbr.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Должностному лицу воинской части Ривненской области сообщили о подозрении. Он противоправно назначил полмиллиона доплату дочери своего коллеги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственного бюро расследования.

По данным бюро, установлено, что занимая должность временно исполняющего обязанности командира воинской части, фигурант подписывал документы для выдачи денежного обеспечения военнослужащей, которая 11 месяцев не приходила на службу и не выполняла свои должностные обязанности.

Таким образом, ей было начислено более 500 тысяч гривен. Сама военнослужащая является дочерью другого заместителя командира части.

Чиновник подозревается в небрежном отношении к службе, повлекшее существенный вред, совершенное в условиях военного положения.

В случае доказательства вины подозреваемого, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Что будет с военнослужащей

В ДБР сообщили, что в настоящее время также решается вопрос по поводу уведомления о подозрении военнослужащей, которая уклонилась от службы и продолжала получать выплаты.

Коррупция в Украине

Напомним, вчера следователи Государственного бюро расследований объявили о подозрении предпринимателю из Львовской области. Он присвоил средства оборонного завода.

Напомним, недавно правоохранители также разоблачили масштабную схему уклонения от призыва в армию. В рамках дела было проведено около сотни обысков в военкоматах 11 областей Украины.

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