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Нарушения прав военных и ветеранов: куда обращаться за помощью

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В случае нарушения прав военнослужащих, полицейских, ветеранов войны и их семей, граждане могут обратиться в Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека осуществляет парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека, в частности в секторе безопасности и обороны.

Особое внимание уделяется ветеранской политике, которая направлена на обеспечение социальных гарантий ветеранов войны и членов их семей. Однако, из-за устарелости законодательства и отсутствия надлежащих механизмов реализации, эти права не всегда удается реализовать в полной мере.

Если вам не выплатили денежное обеспечение, несвоевременно предоставили единовременное пособие или были другие нарушения, вы можете обратиться в Офис Омбудсмена.

Контакты для обращений:

  • Адрес: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008
  • Электронная почта: hotline@ombudsman.gov.ua
  • Телефоны: 0 800 501 720; 044 299 74 08

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