Нарушения прав военных и ветеранов: куда обращаться за помощью

В случае нарушения прав военнослужащих, полицейских, ветеранов войны и их семей, граждане могут обратиться в Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.
Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека осуществляет парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека, в частности в секторе безопасности и обороны.
Особое внимание уделяется ветеранской политике, которая направлена на обеспечение социальных гарантий ветеранов войны и членов их семей. Однако, из-за устарелости законодательства и отсутствия надлежащих механизмов реализации, эти права не всегда удается реализовать в полной мере.
Если вам не выплатили денежное обеспечение, несвоевременно предоставили единовременное пособие или были другие нарушения, вы можете обратиться в Офис Омбудсмена.
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