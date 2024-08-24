Нарушения прав военных и ветеранов: куда обращаться за помощью

Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека осуществляет парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека, в частности в секторе безопасности и обороны.

Особое внимание уделяется ветеранской политике, которая направлена на обеспечение социальных гарантий ветеранов войны и членов их семей. Однако, из-за устарелости законодательства и отсутствия надлежащих механизмов реализации, эти права не всегда удается реализовать в полной мере.

Если вам не выплатили денежное обеспечение, несвоевременно предоставили единовременное пособие или были другие нарушения, вы можете обратиться в Офис Омбудсмена.

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