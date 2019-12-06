За дорученням президента нардепи підготували компромісний проект щодо "зелених" тарифів

Комітет Верховної ради з питань економічного розвитку підготував законопроект, який вирішує усі спірні питання щодо "зеленого" тарифу - документом передбачено його добровільне зниження. Про це написала народний депутат України, член комітету з питань економічного розвитку Людмила Буймістер на своїй сторінці в Facebook.

"Нам, представникам комітету Верховної ради з економічної політики вдалося досягти історичного компромісу. Ми переконали інвесторів та міжнародних кредиторів ДОБРОВІЛЬНО піти на зниження ставок зелених тарифів. Відповідний законопроект, що передбачає зниження зеленого тарифу для великих виробників, я подаю сьогодні до Верховної ради. Рухаємось до безвуглецевого майбутнього і нових інвестицій в Україну", - написала Буймістер.

Депутат нагадала, що президент Володимир Зеленський поставив мету - Україна має бути лідером у розвитку зеленої енергетики. Проте вона зазначила, що "зелений" тариф, який гарантувався виробникам, є обтяжливим для енергогалузі, але його ретроспективна зміна загрожувала б державі позовами від інвесторів, тому депутати запропонували можливість його добровільного зниження.

"Ми постали перед складною ситуацією. З одного боку - не викликає сумнівів, що майбутнє наших дітей залежить від того, чи будемо ми продовжувати забруднювати атмосферу, чи будемо виробляти чисту енергію. З іншого боку, зелений тариф, який гарантувався виробникам, ще 10 років тому ставав обтяжливим для галузі. Його ретроспективна примусова зміна загрожувала би державі багатомільйонними позовами від інвесторів, як це сталось зокрема в Іспанії", - написала Буймістер.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 27 листопада на українсько-литовському економічному форумі заявив, що ретроспективної зміни "зеленого" тарифу не буде і українська влада не планує робити жодних кроків, які погіршать умови ведення бізнесу в Україні.