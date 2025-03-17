Рядом круглосуточно, проходят боевую подготовку: СМИ нашли охранников и поваров Путина

Как пишут ЗМУ, охранники Путина относятся к службе безопасности президента, которая представляет собой "фактически самостоятельное" подразделение Федеральной службы охраны. Его сотрудники почти никогда не дают интервью, однако недавно стало известно о существовании фильма "Наша служба". Это фильм, снятый в 2021 году и посвященный 30-летию их службы. Журналисты считают, что это видео предназначалось для показа ограниченному кругу лиц.

Кто охраняет Путина

Как отмечают журналисты, сотрудников службы охраны можно увидеть рядом с Путиным почти на всех фото и видео с его поездок. Они находятся с Путиным круглосуточно, даже когда других сотрудников ФСО просят уйти. Журналисты описывают охранников так:

средний возраст - 36 лет, в основном выходцы из регионов или из небольших городов в Подмосковье;

все высокого роста - это обязательное требование.

Многие попали на службу, окончив Академию ФСО в Орле.

Известно, что потенциальные охранники проходят стандартные для сотрудников ФСО процедуры: собеседование, проверку на полиграфе, встречу с психологом.

"Это люди убежденные, патриоты своей родины, которые идут на службу защищать родину, служить государству. Которые разделяют действующую политику государства", - рассказал в фильме офицер СБП.

Журналисты выяснили, что в 2018 году зарплата персональных охранников Путина составляла около 80 тысяч рублей. С тех пор она выросла и сейчас у нескольких человек составляет от 180 тысяч до 226 тысяч рублей.

Охранники Путина сопровождают его во время поездок, передвигаясь как президентским бортом, так и коммерческими рейсами или "Сапсаном". Они часто ездят в Сочи, Симферополь и Валдай, где находится его семья. Часть охранников путешествует вместе с Путиным, другие прибывают заранее. Безопасность гарантирует ФСО, которая обеспечивает транспорт, бронепоезд и авиасопровождение, а на президентском самолете установлены тепловые ловушки.

Во время зарубежных визитов президента группа сопровождения тоже едет с ним. Оценить численность группы сложно, однако, как следует из рассказов бывшего офицера ФСО, она насчитывает около 100 человек.

В частности, в фильме "Наша служба" офицер ФСО Никита Беленький рассказывал, как прошел визит Путина в Белград (Сербия - ред.) в январе 2019 года. Тогда принимающая сторона якобы "недоработала" в плане обеспечения безопасности. Ведь тогда президент Сербии Александр Вучич пригласил Путина посетить строящийся храм Святого Саввы в Белграде, но на выходе из него российской делегации пришлось пройти через толпу.

"Хорошо, толпа дружественно настроена, это как бы плюс, но в нашей работе это достаточно сложный момент. Есть примеры с Берлускони, американские примеры, когда из толпы какие-то предметы вылетали, не дай бог там оружие и так далее. Мы вынуждены были, плотным кольцом взяв президента, его вести к машине, немного даже оттеснив местное духовенство", - рассказывал Беленький.

Как кормят Путина

Интересно и то, что Путин сам не раз заявлял, что его повара - "люди военные" и "состоят в разных званиях". А вот в фильме "Наша служба" рассказывается, что каждый повар и каждый официант - это действительно "сотрудник, для которого есть определенные требования".

"Это требования огневой подготовки, боевой подготовки, тактической подготовки. Мы также в свое свободное время ходим в тир, мы также занимаемся определенными тактическими действиями", - рассказывает один из поваров.

Главные правила для поваров:

Повара обязаны работать в перчатках, менять форму несколько раз в день и следить, чтобы на руках не было порезов.

Вся еда тщательно проверяется, даже если Путин хочет приготовить собственноручно пойманную рыбу или дичь с охоты.

Все блюда перед подачей президенту сначала пробуют сотрудники ФСО.

"Президент ловит и говорит: "Я хочу на вечер приготовить эту рыбу". Мы при этом вызываем врачей, которые специализируются на проверке. Без проверки ничего не дается. Есть выездные лаборатории, есть экспресс-тесты, которые показывают важные моменты, чтобы не было ядов, превышение ртути, превышение каких-то кишечных моментов", - рассказывается в фильме.

В фильме "Наша служба" описываются и предпочтения Путина: не ест продукты быстрого приготовления, по вечерам старается не употреблять мясо. Среди его любимых блюд - закуска из баклажана, салат оливье и печень диких животных. Обычный чай Путин не пьет - во время официальных мероприятий для него готовят шиповник и имбирь. Алкоголь он почти не употребляет.

Кем становятся охранники Путина

По данным журналистов, служба в президентской охране открывает широкие возможности для ее сотрудников. Они могут получить должность адъютанта - фактически, личного помощника президента. Однако это не обязательно для продвижения по карьерной лестнице. В частности, журналисты вспоминают бывшего охранника президента Алексея Дюмина, который, по его словам, адъютантом не был.

Дюмин охранял Путина с 1999 года. В 2016 году Дюмин стал губернатором Тульской области, а в 2024-м - помощником президента и секретарем Госсовета. СМИ считают, что назначение Дюмина является проверкой, призванной показать, насколько тот готов стать преемником. Еще один собеседник журналистов, который также работает с АП, считает, что это скорее почетная пенсия для Дюмина.