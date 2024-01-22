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Португалия примет участие в миссии ЕС в Красном море

Понедельник 22 января 2024 22:01
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Португалия примет участие в миссии ЕС в Красном море Фото: министр иностранных дел Португалии Жуан Гомеш Кравиньо (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Португалия примет цчастие в миссии Европейского союза по сопровождению кораблей в Красном море, находящихся под угрозой со стороны хутистов.

Об этом заявил министр иностранных дел Португалии Жуан Гомеш Кравиньо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Diario de Noticias.

"Португалия поддержит эту миссию. Она будет включать в себя компонент вмешательства в защиту кораблей, которым угрожает опасность, и с нашей стороны Министерство обороны скажет, какую поддержку мы можем оказать. Конечно, это не будет фрегат или корабль, но с нашей стороны будет определенное участие", - заявил он.

Миссия ЕС в Красном море

Хуситы в ноябре прошлого года начали атаковать суда в ответ на военную интервенцию Израиля против ХАМАС в Секторе Газа.

Хуситы заявляли, что прекращение боевых действий в Красном море зависит от окончания израильских бомбардировок в Газе.

Идея миссии ЕС в Красном море состоит в том, чтобы сделать совместную операцию Бельгии, Дании, Франции, Германии, Греции, Италии, Норвегии, Нидерландов и Португалии, проводимую с 2020 года в Ормузском проливе и Оманском заливе с целью защиты международного судоходства, общеевропейской, при участии командования и средств ЕС.

Так, Германия отправит фрегат "Гессен" в Красное море в рамках миссии ЕС против хуситов.

Кроме того, Бельгия предоставит фрегат Louise-Marie для участия в европейской оборонительной операции в Красном море.

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