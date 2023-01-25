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Португалия спрогнозировала сроки получения Украиной всех анонсированных танков Leopard 2

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Лиссабон, Среда 25 января 2023 20:50
Португалия спрогнозировала сроки получения Украиной всех анонсированных танков Leopard 2 Фото: Украина может получить Leopard 2 в течение 2-3 месяцев (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина, предварительно, сможет получить все анонсированные танки Leopard 2 в течение двух-трех месяцев.

Об этом заявил министр иностранных дел Португалии Жоан Гомеш Кравиньо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Пройдет от двух до трех месяцев, прежде чем предоставленные Западом танки Leopard 2 будут полностью готовы к эксплуатации в Украине. В первую очередь это будет зависеть от подготовки украинских экипажей", - заявил он.

По словам министра, для начала украинские военные должны пройти обучение.

"Leopard являются очень продвинутым оборудованием, технологически, и поэтому это займет несколько недель, только процесс обучения... После этого есть логистические препятствия, которые нужно решить с союзниками, так что это займет два-три месяца", - добавил он.

Напомним, сегодня правительство Германии приняло решение о предоставлении украинским силам роты танков (14 единиц) Leopard 2A6 из состава Бундесвера. Также Берлин одобрил реэкспорт этих машин для украинцев и других стран.

Кроме того, цель правительства Германии - быстро собрать для Украины два танковых батальона. По разным оценкам количество их может колебаться от 62 до 80.

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