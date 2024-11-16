Португалия разбила Польшу, Румыния Луческу не закончила с Косово: что произошло в Лиге наций

Польская сборная продержалась тайм против португальцев. Но потом "Кадра" пропустила пять мячей в течение получаса. Открыл счет Леау, замкнув головой навес Мендеша. Далее Роналду реализовал одиннадцатиметровый, а Фернандеш разрядил пушку из-за пределов штрафной. Впоследствии Нету попал Булке в ближний угол. Роналду же выполнил шедевр через себя в падении после передачи Витиньи. Гол Марчука из полукруга штрафной подсластил "Кадре" горечь поражения.

Шотландцы смогли дожать сборную Хорватии. Балканцы оказались в меньшинстве под занавес первого тайма, когда Петар Сучич получил второй "горчичник". Впрочем, подопечные Златко Далича не только героически защищались, но сами время от времени угрожали воротам ветерана Гордона. Фортуна, однако, улыбнулась "Тартановой армии". На 86-й минуте Макгинн сыграл на добивании вторым темпом из центра штрафной.

Испанцы триумфовали в Копенгагене. Чемпионы Европы отличились на стартовых отрезках первого и второго таймов. На 15-й минуте Оярсабаль открыл счет, едва не заведя мяч в ворота после комбинации "Фурии Рохи". После перерыва Перес реализовал возможность после классной передачи Ольмо. Датчане отквитали один гол усилиями Исаксена, воспользовавшегося ошибкой обороны. Но не больше.

Скандалом закончился матч румынской сборной под руководством Мирчи Луческу. Болельщики "трехцветных" оказались негостеприимны и то и дело скандировали просербские лозунги. Нерв передался и футболистам. Конфликт румына Алибека и косовара Ррахмани перерос в массовую стычку обеих команд. В конце концов, в добавленное арбитром время при счете 0:0 сборная Косово отказалась возвращаться на поле и теперь, очевидно, будет ждать технического поражения в кабинетах УЕФА.