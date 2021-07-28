Португалія закликала європейські країни ділитися вакцинами від COVID-19
Влада Португалії просить інші європейські країни поділитися частиною своїх вакцин. Лісабон хоче прискорення кампанії з вакцинації від COVID-19.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на AFP.
За словами координатора з вакцин Енріки Гувейя і Мелу, Португалія розраховує отримати через три тижні близько 1 млн доз препаратів від коронавірусу.
"Португалія доклала величезних зусиль для отримання вакцин", - сказала глава МОЗ країни Марта Теміда за підсумками наради з експертами, присвяченій епідеміологічній ситуації в країні.
Зокрема, Лісабон веде переговори з Італією про отримання додаткових 300 тис доз вакцин.
На цей час Португалія отримала приблизно 290 тис.доз препарату з Норвегії.
У вівторок, 27 липня з Угорщини в країну надійшло 200 тис.доз вакцини компанії AstraZeneca. У зв'язку з цим глава МЗС Португалії Аугушту Сантуш Сілва сказав, що постачання вакцин від Угорщини демонструють "дух європейського співробітництва".
Нагадаємо, уряд Португалії прийняв рішення дозволити в'їзд в країну для українських туристів. Громадяни України можуть подорожувати Португалією з 26 липня.