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Португалія закликала європейські країни ділитися вакцинами від COVID-19

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Лісабон, Середа 28 липня 2021 01:17
Португалія закликала європейські країни ділитися вакцинами від COVID-19 Фото: Португалія хоче прискорити вакцинацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Влада Португалії просить інші європейські країни поділитися частиною своїх вакцин. Лісабон хоче прискорення кампанії з вакцинації від COVID-19.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AFP.

За словами координатора з вакцин Енріки Гувейя і Мелу, Португалія розраховує отримати через три тижні близько 1 млн доз препаратів від коронавірусу.

"Португалія доклала величезних зусиль для отримання вакцин", - сказала глава МОЗ країни Марта Теміда за підсумками наради з експертами, присвяченій епідеміологічній ситуації в країні.

Зокрема, Лісабон веде переговори з Італією про отримання додаткових 300 тис доз вакцин.

На цей час Португалія отримала приблизно 290 тис.доз препарату з Норвегії.

У вівторок, 27 липня з Угорщини в країну надійшло 200 тис.доз вакцини компанії AstraZeneca. У зв'язку з цим глава МЗС Португалії Аугушту Сантуш Сілва сказав, що постачання вакцин від Угорщини демонструють "дух європейського співробітництва".

Нагадаємо, уряд Португалії прийняв рішення дозволити в'їзд в країну для українських туристів. Громадяни України можуть подорожувати Португалією з 26 липня.

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