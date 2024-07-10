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Португалия пообещала выделить Украине по 220 млн евро помощи в этом и следующем году

Фото: премьер-министр Португалии Луис Монтенегро (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Помощь Украине от Португалии достигнет в 2024 году 220 млн евро. Лиссабон намерен предоставить ее в таком же объеме и в 2025 году.

Об этом заявил премьер-министр Португалии Луис Монтенегро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на JN.

"Только в этом году, по нашим оценкам, мы сможем достичь объема поддержки в размере более 220 миллионов евро, который будет повторен в следующем году, и все это в рамках того окончательного урегулирования, которое будет установлено на этом саммите", - заявил он.

Монтенегро также добавил, что Португалия намерена достигнуть 2% бюджетных расходов на оборону будет достигнуто на год раньше, чем ожидалось, в 2029 году

"Эта международная коалиция также рассматривает возможность внесения крупного финансового вклада в военную, гуманитарную, политическую и экономическую поддержку Украины", - отметил он. 

Помощь Украине от Португалии

Португалия оказывает Украине значительную поддержку с начала российского вторжения в 2022 году.

В марте 2023 года три танка Leopard 2A6 были доставлены из Португалии в Украину. В апреле того же года было объявлено о поставках пяти аварийно-спасательных и медицинских бронемашин.

Помимо этого, португальская компания Tekever, специализирующаяся на производстве беспилотников, выразила готовность предоставить Украине ряд своих систем большой продолжительности полета. Эти системы будут использоваться для поддержки наземных и морских операций.

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