Португалия пообещала выделить Украине по 220 млн евро помощи в этом и следующем году

Помощь Украине от Португалии достигнет в 2024 году 220 млн евро. Лиссабон намерен предоставить ее в таком же объеме и в 2025 году.

Об этом заявил премьер-министр Португалии Луис Монтенегро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на JN.

"Только в этом году, по нашим оценкам, мы сможем достичь объема поддержки в размере более 220 миллионов евро, который будет повторен в следующем году, и все это в рамках того окончательного урегулирования, которое будет установлено на этом саммите", - заявил он.

Монтенегро также добавил, что Португалия намерена достигнуть 2% бюджетных расходов на оборону будет достигнуто на год раньше, чем ожидалось, в 2029 году

"Эта международная коалиция также рассматривает возможность внесения крупного финансового вклада в военную, гуманитарную, политическую и экономическую поддержку Украины", - отметил он.