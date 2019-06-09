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Португалія - Нідерланди: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    09.06.2019 - 18:02
Португалія - Нідерланди: прогноз букмекерів
Фото: трофей Ліги націй на стадіоні "Драгау" (uefa.com)

Фахівці вважають фаворитом діючих чемпіонів Європи

Збірні Португалії та Нідерландів розіграють перший в історії титул чемпіона Ліги Націй УЄФА. Трансляція розпочнеться о 21:45, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1".

9 червня 21:45
Порту, стадіон "Драгау"

Букмекерські компанія считют, що перевага у матчі буде за португальцями. На перемогу підопічних Фернанду Сантуша приймаються ставки з коефіцієнтом 2,42, на успіх Нідерландів - 3,05. Нічийний результат оцінили в $ 3,25.

Нагадаємо, іспанська бригада суддів на чолі з Альберто Ундіано Мальєнко обслужить фінальну гру. Для 45-річного головного судді цей матч стане останнім у кар'єрі.

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