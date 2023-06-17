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Португалия предоставит Украине беспилотники Tekever AR3, - СМИ

Фото: Португалия предоставит Украине беспилотники Tekever AR3(twitter.com/Jakepor21)
Автор: Валерия Полищук

Португальский производитель беспилотников Tekever готов предоставить Украине некоторые из своих систем большой продолжительности полета для поддержки наземных и морских операций. Этот шаг будет финансироваться Международным фондом для Украины Соединенного Королевства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence News.

Несколько дней назад Министерство обороны Британии опубликовало видео, на котором показало военное оборудование, предоставляемое Украине. Поставки в рамках этого фонда финансируют Великобритания, Дания, Исландия, Норвегия, Литва, Швеция и Исландия.

Издание сообщает, что, судя по опубликованному видео, Украина получит большие квадрокоптеры Malloy T150 производства британской компании Malloy Aeronautics, беспилотник самолетного типа с возможностью вертикального взлета и приземления DeltaQuad Pro VTOL производства нидерландской фирмы DeltaQuad и БПЛА Astero ISR датского производства.

Однако в Минобороны Великобритании отказались называть конкретные названия беспилотников с видео, которое было опубликовано в соцсетях.

Генеральный директор и основатель Tekever Рикардо Мендес заявил изданию, что компания "очень гордится поддержкой Украины и благодарна Министерству обороны Великобритании и IFU за возможность внести свой вклад в одно из самых важных дел в жизни".

Беспилотник Tekever AR3

AR3 - это небольшой беспилотник с большой продолжительностью полета, предназначенный для обеспечения широкомасштабного наблюдения как на суше, так и на море. Его максимальная грузоподъемность составляет 4 килограмма. Он может летать с крейсерской скоростью 75-90 км/ч и может подниматься с помощью парашюта.

В число военных операторов AR3 входят Португалия, Великобритания и Нигерия.

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