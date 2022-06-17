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Португалія готова навчати українських військових, але не надавати озброєння, - Міноборони

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Лисабонл, П'ятниця 17 червня 2022 10:39
Португалія готова навчати українських військових, але не надавати озброєння, - Міноборони Фото: Міністр оборони Португалії Елена Каррейрас (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Португалія готова навчати українських солдатів, але відправка додаткового військового забезпечення не розглядається.

Про це заявила міністр оборони Португалії Елена Каррейрас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

"На даний момент відправка більшої кількості військових матеріалів не стоїть на порядку денному", - сказала Каррейрас, вказавши на" ряд допоміжних засобів", які надала Португалія.

Вона уточнила, що мова йде про навчання українських військових в Португалії, наприклад, маневруванню на танках Leopard.

"Ми вже провели оцінку того, який тип навчання ми можемо запропонувати", - сказала вона.

При цьому Каррейрас додала, що від української влади поки не надходило конкретного запиту на озброєння, не виключивши, що така необхідність може виникнути.

"Якщо це буде рішення України - а ми завжди працюємо в цьому напрямку, тобто реагуємо відповідно до потреб України - цей тренінг може бути наданий прямо зараз", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Португалія надасть Україні 250 млн євро фінансової допомоги.

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