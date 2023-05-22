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Португалия готова помогать Украине запчастями к истребителям F-16

Фото: министр иностранных дел Португалии Жуан Гомес Кравиньо (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Португалия готова научить украинских пилотов использовать истребители F-16. Также страна готова помогать ВСУ запчастями для самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Португалии Жуана Гомеса Кравиньо, которое приводит Diário de Notícias.

"Португалия открыта для такой возможности. У нас есть очень хорошие пилоты и инструкторы, и они готовы работать с коллегами из других стран, также F-16, для обучения украинских пилотов", - сказал министр.

Поставка Украине самолетов F-16, имеющихся в португальских ВВС, является не обсуждаемым вопросом. Министр добавил, что у Португалии нет неограниченного количества истребителей.

"У нас есть те, которые нам нужны для выполнения наших национальных обязательств, а также в НАТО, поэтому пока этот вопрос не поднимаем", - сказал Жуан Гомес Кравиньо.

Глава МИД Португалии также сказал, что страна готова выслушать просьбы Украины по поставке запчастей в эти самолеты и помочь с их удовлетворением.

F-16 для Украины

Недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Португалия присоединилась к авиационной коалиции.

РБК-Украина рассказывало, что самый массовый самолет 4 поколения F-16 способен закрыть украинское небо от вражеской авиации. Его оснастка позволяет дистанционно ликвидировать цели противника.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сегодня сообщил, что украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16.

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