В Португалії оголошено надзвичайний стан

Президент Португалії Марсело Ребело де Соуза оголосив надзвичайний стан в країні до 2 квітня для боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє Politico.

Як повідомляється, нові заходи почнуться в четвер і триватимуть до 2 квітня, після чого можуть бути продовжені. Таке рішення дає уряду можливість діяти швидко і ефективно.

Уряд зможе обмежувати пересування людей, тимчасово припиняти право працівників в життєво важливих секторах, таких як охорона здоров'я, цивільний захист, безпека і захист, на страйк і забороняти акції протесту і соціальні або релігійні збори.

"Введення надзвичайного стану не означатиме припинення демократії", - заявив прем'єр-міністр Антоніу Кошта.

На сьогодні в Португалії зареєстровано 642 нових випадки зараження коронавірусом і два випадки смерті.

Нагадаємо, після того, як кількість підтверджених випадків коронавірусу у Португалії зросла до 78, влада оголосила низку надзвичайних заходів для боротьби з вірусом. Щоб уникнути переповнення в приміщеннях, максимальна місткість ресторанів була зменшена на третину, а робота торгових центрів та інших громадських служб була обмежена.