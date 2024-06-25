Из порта Южный хотят вывести до 1 млрд гривен на долги аэропорта Борисполь, - нардеп

"Это полностью противоречит Закону о корпоративном управлении, дополнение в который мы недавно приняли. По его нормам, чиновники не должны лезть в хозяйственные дела государственных компаний", - отмечает нардеп.

Напомним, через Южный порт осуществляется львиная часть экспорта украинского зерна и других продуктов после того, как Украине удалось выгнать ЧФ РФ из западной части Черного моря.

Аэропорт Борисполь не работает с первых часов полномасштабного вторжения.