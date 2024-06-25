RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из порта Южный хотят вывести до 1 млрд гривен на долги аэропорта Борисполь, - нардеп

Фото: из порта Южный хотят вывести до 1 млрд гривен на долги аэропорта Борисполь (gmk center)
Автор: Юлия Бойко

Из порта Южный планируется вывести до 1 млрд гривен, чтобы закрыть долги аэропорта Борисполь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.

"Это полностью противоречит Закону о корпоративном управлении, дополнение в который мы недавно приняли. По его нормам, чиновники не должны лезть в хозяйственные дела государственных компаний", - отмечает нардеп.

Напомним, через Южный порт осуществляется львиная часть экспорта украинского зерна и других продуктов после того, как Украине удалось выгнать ЧФ РФ из западной части Черного моря.

Аэропорт Борисполь не работает с первых часов полномасштабного вторжения.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бориспольпорт