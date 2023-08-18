RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В порту Новороссийска вспыхнул мощный пожар (видео)

Фото: в порту Новороссийска вспыхнул мощный пожар (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабный пожар вспыхнул 18 августа в Новороссийске в Краснодарском крае РФ. Возгорание произошло на территории порта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, пожар произошел в грузовом терминале порта. Известно, что там загорелись деревянные паллеты, на которых стояли бочки с топливом. Пожар охватил не менее 1300 квадратных метров.

 

На опубликованных в сети кадрах видно, что порт окутал черный дым. По сообщениям Telegram-каналов, дым виден из разных уголков Новороссийска. На месте работают несколько десятков пожарных. Пока причина пожара неизвестна.

 

Инциденты в порту Новороссийска

Новороссийск является одним из главных черноморских портов России и важным пунктом экспорта нефти.

Напомним, в августе СБУ провела операцию в бухте Новороссийска. Ночью 4 августа надводный морской дрон атаковал десантный корабль "Оленегорский горняк". По имеющейся информации, россияне еще не скоро смогут починить корабль.

Также ранее в порту Новороссийска не раз вспыхивали мощные пожары. В частности, горели нефтебазы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПожар