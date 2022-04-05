RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В порту Маріуполя тоне обстріляне окупантами цивільне судно: є поранений

Фото: в порту Маріуполя тоне обстріляне окупантами цивільне судно (mvs.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська обстріляли цивільне судно під прапором Домініканської Республіки у морпорті Маріуполя. Один з членів екіпажу поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

"Вночі, під час чергового обстрілу з моря багатостраждального Маріуполя, ворог влучив в цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, що знаходилось біля одного з причалів", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що влучання спричинило пожежу в машинному відділенні, один член екіпажу поранений. Капітан на міжнародному каналі морської безпеки подав сигнал "SOS" та повідомлення:

"Увага! Увага! Судно під прапором Домініканської Республіки було жорстоко розгромлене, все розгромлене, мостик - розгромлений. Пожежа в машинному. Є поранені".

Через отриману пробоїну судно почало тонути, водночас пожежа охоплювала все більшу площу.

Вказано, що морські прикордонники оперативно надали допомогу пораненому та евакуювали екіпаж у безпечне місце.

Як додають в ВМС, на судні триває пожежа, воно поступово йде під воду, проведення рятувальної операції під постійними обстрілами неможливо.

Нагадаємо, Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 41 день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольВійна Росії проти України