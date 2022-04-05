В порту Маріуполя тоне обстріляне окупантами цивільне судно: є поранений

"Вночі, під час чергового обстрілу з моря багатостраждального Маріуполя, ворог влучив в цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, що знаходилось біля одного з причалів", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що влучання спричинило пожежу в машинному відділенні, один член екіпажу поранений. Капітан на міжнародному каналі морської безпеки подав сигнал "SOS" та повідомлення:

"Увага! Увага! Судно під прапором Домініканської Республіки було жорстоко розгромлене, все розгромлене, мостик - розгромлений. Пожежа в машинному. Є поранені".

Через отриману пробоїну судно почало тонути, водночас пожежа охоплювала все більшу площу.

Вказано, що морські прикордонники оперативно надали допомогу пораненому та евакуювали екіпаж у безпечне місце.

Як додають в ВМС, на судні триває пожежа, воно поступово йде під воду, проведення рятувальної операції під постійними обстрілами неможливо.

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