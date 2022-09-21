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В порт Мариуполя прибыл российский буксир

Фото: в порт Мариуполя прибыл российский буксир (t me)
Автор: Юлия Бойко

В порт Мариуполя из Ростова прибыл буксир "Антей" собственности подсанкционной судоходной компании "Река-Море".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию местонахождения судов Marine Traffic.

Судно такого типа может быть использовано для буксировки баржи с ворованным металлом, находящемся в Мариупольской порту с момента оккупации.

Ранее в Ростов отправилось как минимум три судна, нагруженных украденным в Мариуполе металлом. Обо всех своих кражах Россия рассказывает в федеральных новостях.

Кабинет министров Украины в конце августа предложил Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции простив предприятия “Управляющая компания “Река-Море” и его руководителя Геннадия Арустамова.

Народним, генеральный директор компании "Метинвест" Юрий Рыженков рассказал, что россияне воруют сталь с заводов и портов в захваченных регионах.

По его словам, сталь переправляется в Россию и затем продается на внутренних рынках или в страны Африки и Азии. Общую сумму ущерба Рыженков оценил в $600 млн.

Ранее "Азовсталь" и ММК им. Ильича обратились к Офису генерального прокурора с просьбой открыть уголовное производство против российских оккупантов, которые воруют металлопродукцию из Мариуполя.

Предприятия также предоставили доказательства, свидетельствующие о том, что российские военные и подконтрольные им террористические группировки вывозят из порта продукцию.

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Мариупольпорт