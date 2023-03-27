Из портов Одессы вышли три судна с зерном для стран Азии

Сегодня, 27 марта, из портов "Черноморск" и "Южный" отправили три судна с продовольствием для стран Азии. Среди них балкер ASL ILEANA с 54,6 тысячи тонн пшеницы для Бангладеша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры .

Отмечается, что Бангладеш остро ощущает экономический кризис, в результате которого население сталкивается с проблемой покупки продовольствия по высоким ценам.

"В то же время страна остается ключевым потребителем украинской пшеницы - с начала работы "зерновой инициативы" страна получила более 710 тысяч тонн пшеницы из Украины", - говорится в сообщении.

В Министерстве инфраструктуры добавляют, что эти объемы могли быть выше, если бы РФ целенаправленно не замедляла инспекции судов в Турции.

"Ситуация с инспекциями в территориальных водах Турции стабильна тяжелая: в сутки происходит в среднем 6 инспекций как на вход в порты, так и на выход (половина от утвержденного плана), а инспекцию в очереди ожидают 94 судна", - добавляют в ведомстве.

Цифры

С 1 августа 2022 года из портов Большой Одессы вышли 848 судов, экспортировавших 25,9 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки. В портах Большой Одессы на 19 судов грузят 680 тысяч тонн агропродукции. По "зерновому коридору" двигаются 3 судна под загрузку.