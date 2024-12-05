Портативная электростанция BLUETTI AC70: обеспечит теплом и энергией этой зимой

Благодаря мгновенной реакции, AC70 обеспечивает непрерывное освещение без заметного мерцания или шума.

BLUETTI — признанный лидер в области портативных энергетических решений, предлагающий высококачественные генераторы и солнечные панели для домашнего и уличного использования. AC70 выделяется как идеальный источник резервного питания для малых и средних нужд, оснащенный функцией бесперебойного питания (UPS). Весом всего 10,2 кг, AC70 легкий и портативный, что позволяет легко перемещать и использовать его там, где требуется критическая энергия.

Энергия для ваших зимних потребностей

BLUETTI AC70 обеспечивает постоянную мощность 1000 Вт и может достигать до 2000 Вт в режиме повышенной мощности, что позволяет ему работать с различными бытовыми приборами. Будь то поддержание холодильника в холоде, работа кофемашины, кипячение воды или обогреватели, AC70 справится с задачей. Он оснащен двумя розетками переменного тока, двумя портами USB-A, двумя портами USB-C и 12-вольтовым автомобильным выходом, позволяя заряжать несколько устройств одновременно.

С емкостью 768 Вт·ч, AC70 может зарядить ноутбук с батареей 70 Вт·ч до восьми раз, поддерживать работу холодильника мощностью 120 Вт примерно пять часов или питать аппарат CPAP мощностью 40 Вт более десяти часов. При длительных отключениях 10-ваттная светодиодная лампа может светить около 76 часов, обеспечивая освещение вашего дома даже при продолжительных перебоях электроснабжения.

Надежный резерв для домашнего использования

Встроенная функция UPS в AC70 обеспечивает сверхбыстрое переключение за всего 20 миллисекунд, позволяя важным устройствам, таким как компьютеры и интернет-роутеры, работать без перебоев. Эта надежность особенно важна в зимние месяцы, когда отключения электроэнергии могут нарушить удаленную работу и использование цифровых инструментов для профессиональных и личных нужд.

Для более продолжительных отключений емкость AC70 можно увеличить с помощью дополнительных батарей, таких как B80 (806 Вт·ч), B230 (2048 Вт·ч) или B300 (3072 Вт·ч). Сочетание AC70 с батареей B300 обеспечивает почти 3,8 кВт·ч общей энергии, достаточной для удовлетворения повышенных энергопотребностей в зимних чрезвычайных ситуациях.

Быстрая зарядка для готовности к зиме

Зимой, когда доступность электроэнергии может быть ограничена, скорость зарядки имеет решающее значение. AC70 оснащен мощным входом переменного тока на 950 Вт, что позволяет достичь 80% заряда всего за 45 минут и полностью зарядиться за 1,3–1,6 часа. Такая быстрая зарядка гарантирует вашу готовность к частым зимним отключениям электроэнергии.

Кроме того, AC70 готов к использованию солнечной энергии, принимая до 500 Вт солнечного входа. В солнечные зимние дни он может полностью перезарядиться примерно за 2,8–3,3 часа, обеспечивая надежный способ восстановления энергии без полной зависимости от сети.

Создан для долговечности и безопасности

AC70 оснащен прочной батареей LiFePO₄, известной своим долгим сроком службы и стабильностью, что делает его идеальным выбором для суровых зимних условий. Он сохраняет 80% своей первоначальной емкости после более чем 3000 циклов зарядки, обеспечивая около 10 лет регулярного использования. Встроенная система управления батареей (BMS) защищает от перезаряда, перегрева и коротких замыканий, а гарантия на 5 лет дает дополнительную уверенность. Работая тихо и без выхлопных газов, BLUETTI AC70 идеально подходит для использования в гостиной, на кухне или в домашнем офисе, обеспечивая безопасность и комфорт вашего дома в течение холодных месяцев.

О компании BLUETTI

BLUETTI, как технологический пионер в области чистой энергии, стремится к устойчивому будущему, предлагая доступные решения для хранения зеленой энергии как для внутреннего, так и для наружного использования. Благодаря таким инициативам, как программа LAAF (Освещение африканских семей), BLUETTI стремится обеспечить электроэнергией 1 миллион африканских семей в удалённых районах. Сосредотачиваясь на инновациях и потребностях клиентов, BLUETTI зарекомендовала себя как надёжный лидер отрасли в более чем 110 странах и регионах.