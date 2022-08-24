На порталі "Дія" запустили автоматичну реєстрацію ТОВ: інструкція

У День незалежності, 24 серпня, на порталі "Дія" запустили нову послугу - автоматична реєстрація ТОВ. Тепер відкрити власне підприємство можна за 2 секунди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінцифру.
"Після цього ТОВ буде зареєстровано автоматично, якщо заява відповідає усім умовам", - додають в Мінцифри.
Як повідомлялося, для вимушених переселенців удосконалять функціонал у "Дії". Незабаром можна буде змінити місце проживання під час повторного переміщення.
Нагадаємо, в Україні активно працюють над міжнародною інтеграцією програми "Дія". Їх перекладуть англійською мовою.
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