RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На порталі "Дія" запустили автоматичну реєстрацію ТОВ: інструкція

Фото: на порталі "Дія" запустили автоматичну реєстрацію ТОВ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У День незалежності, 24 серпня, на порталі "Дія" запустили нову послугу - автоматична реєстрація ТОВ. Тепер відкрити власне підприємство можна за 2 секунди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінцифру.

Як зареєструвати ТОВ на порталі "Дія"

  • авторизуйтеся на порталі "Дія" та оберіть послугу;
  • заповніть заяву на реєстрацію ТОВ, вкажіть необхідні дані;
  • підпишіть заяву електронним підписом;
  • після цього система автоматично сформує та надішле вашу заяву на реєстрацію ТОВ.

"Після цього ТОВ буде зареєстровано автоматично, якщо заява відповідає усім умовам", - додають в Мінцифри.

Як повідомлялося, для вимушених переселенців удосконалять функціонал у "Дії". Незабаром можна буде змінити місце проживання під час повторного переміщення.

Нагадаємо, в Україні активно працюють над міжнародною інтеграцією програми "Дія". Їх перекладуть англійською мовою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія