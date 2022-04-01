На порталі "Дія" відновили послуги для ФОП
Фото: в "Дії" відновили послуги для ФОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністерство цифрової трансформації відновило послуги для підприємців на порталі "Дія". Зокрема, відновили роботу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
З початку війни реєстр був вимкнений для безпеки даних українців. Після відновлення його роботи на порталі "Дія" знову можна:
- внести зміни про ФОП;
- закрити ФОП.
Федоров нагадав, що цього тижня була поновлена реєстрація підприємців через "Дію". За цей час в Україні вже зареєстровано 1800 ФОП.
Нагадаємо, 25 тисяч українців вже подали заявку через "Дію" на відновлення житла.
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