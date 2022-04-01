На порталі "Дія" відновили послуги для ФОП

Міністерство цифрової трансформації відновило послуги для підприємців на порталі "Дія". Зокрема, відновили роботу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова .

З початку війни реєстр був вимкнений для безпеки даних українців. Після відновлення його роботи на порталі "Дія" знову можна:

внести зміни про ФОП;

закрити ФОП.

Федоров нагадав, що цього тижня була поновлена реєстрація підприємців через "Дію". За цей час в Україні вже зареєстровано 1800 ФОП.