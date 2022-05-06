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На порталі "Дія" з'явилася нова послуга для ФОПів

Фото: на порталі "Дія" з'явилася нова послуга для ФОПів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

На порталі "Дія" з'явилася нова послуга для ФОПів. Тепер підприємці можуть змінити ім'я власника і місце знаходження онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Facebook.

"Не потрібно йти в міську раду, ЦНАП або нотаріус, чекати в черзі, заплатити 250 грн, щоб подати заяву і знову чекати кілька діб, поки його оброблять", - написав міністр.

Нова послуга на порталі "Дія" виглядає наступним чином:

  • кілька хвилин за заповнення заяви
  • доба на розгляд
  • оплата 190 гривень замість 250 гривень.

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