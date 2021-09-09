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Портал "Дія" завтра перестане працювати: на скільки та чому

Автор: Дмитро Левицький

Вночі п'ятниці, 10 вересня, перестане працювати портал державних послуг "Дія". На порталі будуть проводити технічні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Дія".

Коли не працюватиме "Дія"

Як попереджає прес-служба, портал "Дія" перестане працювати о 2:00 ночі. У цей час на порталі будуть оновлювати адресні довідники, тому не можна буде скористатися послугами.

Очікується, що оновлення триватиме близько доби, тобто орієнтовний час відновлення роботи порталу - 2:00 суботи, 11 вересня.

Навіщо оновлюють "Дію"

Оновлення адресних довідників, як пояснили в прес-службі, потрібне для того, щоб безпомилково відображалася належність населених пунктів до громад.

"Ми працюємо в турборежимі, щоб послуги відновилися якнайшвидше", - заявили в "Дії".

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