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У порт Очакова прибуло 3,5 тис. тонн бітуму для ремонту доріг по "Великому будівництву"

Очаків, Понеділок 07 вересня 2020 16:38
У порт Очакова прибуло 3,5 тис. тонн бітуму для ремонту доріг по "Великому будівництву"
Фото: порт Очакова (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Бітум відразу ж перемістили у вантажівки і відправили до місць проведення дорожніх робіт

В порт Очаків Одеської області прибув танкер з 3,5 тисячами тонн бітуму на борту. Ці матеріали будуть повністю використані для ремонту і будівництва доріг за програмою "Велике будівництво".

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фото і відео процесу швартування і розвантаження.

За його словами, бітум відразу ж перемістили у вантажівки і відправили до місць проведення дорожніх робіт. Перевалка йшла без перерви навіть вночі.

Після того як Росія скоротила поставки бітуму на Україну, компанії почали шукати альтернативу на європейських ринках. Ця партія бітуму зроблена в Італії і доставлена судном Iver Agile з порту Таранто.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в серпні Очаків прийняв танкер з Греції, який привіз 3,3 тисячі тонн бітуму для українських доріг.

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Новини України Суспільство дорогиВелике будівництвоЮрій Голик
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