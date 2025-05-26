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Porsche снимает с производства самые доступные спорткары: названа причина

Фото: Porsche снимает с производства самые доступные спорткары (press.porsche.com)
Автор: Константин Широкун

Porsche откажется от выпуска семейства спортивных автомобилей 718 в течение следующих шести месяцев. Четвертое поколение модели находится на завершающей стадии жизненного цикла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motor1.

Отмечается, что последние экземпляры сойдут с конвейера в Германии в октябре. Преемник задержится: какое-то время в гамме двухдверных Porsche останется лишь 911. Электрические спорткары дебютируют в среднесрочной перспективе.

Европейские продажи Porsche 718 завершились еще год назад из-за несоответствия стандартам кибербезопасности, поэтому сейчас завод собирает спорткары на экспорт. При этом хотя эти модели на конвейере десятый год, а рестайлинга не было, в 2024 году продажи выросли на 15% до почти 24 тысяч штук.

Электрический преемник Porsche 718 точно не появится в этом году. Гендиректор компании Оливер Блюме анонсировал, что обе новинки будут "более динамичными, более мощными, с чистыми ощущениями от вождения".

 

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