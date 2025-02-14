Porsche готовится сократить тысячи работников: названы причины

В Porsche назвали причины предстоящих массовых сокращений. На такой шаг Porsche вынуждена пойти на фоне ослабления спроса на электромобили и из-за сложных геополитических и экономических условий, говорится в официальном заявлении.

Под сокращение в первую очередь попадут сотрудники предприятий в Цуффенхаузене и Вайсахе - до 2029 года их штат уменьшится на 15 процентов (примерно 1,9 тысяч человек). Им пообещали компенсационные пакеты и стимулирование раннего выхода на пенсию. Porsche обещает сохранить соглашения о гарантиях занятости для всех работников в Германии до 2030 года.

Таким образом, до истечения этого срока увольнения работников могут производиться только на добровольной основе. Кроме сокращений, автопроизводитель намерен ограничивать наем нового персонала.

В начале февраля стало известно, что Porsche разочаровалась в электрокарах и снова инвестирует в ДВС, ведь сегмент электромобилей развивается медленнее, чем на то рассчитывали в компании. При этом еще несколько лет назад Porsche рассчитывала до конца десятилетия отказаться от использования двигателей внутреннего сгорания и на 80 процентов электрифицировать свою модельную линейку.