Porsche готовит новый бензиновый кроссовер: первые подробности

В Porsche намекнули на новый кроссовер, который вообще не получит электрического варианта - его выпустят с ДВС и гибридной силовой установкой. По итогам ежегодного совещания Porsche заявила, что рассматривает возможность выпуска нового кроссовера "с двигателями внутреннего сгорания и гибридными силовыми установками".

Какой именно окажется новинка, пока неизвестно. Возможно, это будет трехрядный кроссовер D-класса, пока известный под внутризаводским индексом К1. Несколько лет назад сообщалось, что флагман будет полностью электрическим, но Porsche могла передумать из-за медленного развития сегмента премиальных электромобилей.

Тем временем Porsche готовится к массовым сокращениям персонала. Из-за падения продаж электромобилей и сложной экономической ситуации компания уволит 1,9 тысячи человек в ближайшие пять лет.