Porsche Cayenne получил экстремальный пакет тюнинга от TechArt

Судя по фото, Porsche Cayenne получил другой аэродинамический обвес, другие диски, полностью перешитый салон, индивидуальный декор и форсированный двигатель V8. Судя по характеристикам, основой стала топ-версия Turbo GT.

На презентации объявили, что тираж нового Magnum составит 25 экземпляров, и в ОАЭ показали первый кроссовер. У него колесные арки с накладками из карбона, развитый диффузор, углепластиковые расширители на порогах, закрылки на бамперах. Также TechArt позаботился о композитных дисках, низкопрофильных шинах и массивных спойлерах.

Салон демонстративно непрактичный: перфорированный руль, металлические накладки на педалях, все поверхности окрашены в голубой цвет. Кресла и дверные карты перешиты, добавлены фиолетовые контрастные оттенки. Итоговая отдача силовой установки составляет 930 лошадиных сил, что позволяет TechArt Magnum разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,6 секунды.

Цена пакета модернизации не сообщается, но очевидно: проект Magnum будет стоить минимум вдвое дороже исходного Porsche Cayenne Turbo GT.